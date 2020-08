Vadillo: "La incertidumbre le está haciendo mucho daño al fútbol sala"

Antonio Vadillo, entrenador del Palma Futsal, se ha mostrado este viernes muy crítico con la falta de información sobre los protocolos que deben seguir los clubes en la pretemporada, que les ha obligado a suspender todos los amistosos programados: "La incertidumbre le está haciendo mucho daño al fútbol sala", puntualizó.



"No es lo idóneo afrontar una posible competición sin la posibilidad de jugar partidos amistosos, pero bueno es lo que tenemos ahora. Creo que estamos haciendo mucho daño a nuestro deporte, al fútbol sala en sí, sobretodo en la incertidumbre que tenemos. No hay información concreta de nada y esperemos que esto en los próximos días se arregle", ha señalado Vadillo en declaraciones recogidas por el club balear.



El Palma Futsal había previsto estrenar la pretemporada el 14 de agosto en la pista del Real Betis. Después iba viajar a Galicia para enfrentarse entre los días 18 y 21 de agosto al Noia, O'Parrulo Ferrol y Pescados Rubén Burela.



"Nosotros tenemos que seguir trabajando", dijo Vadillo. "Evidentemente cambiamos la programación y planificación dado que ya no vamos a tener dichos partidos, y a partir de ahí seguir creciendo como equipo", añadió.



El técnico del conjunto palmesano admitió que la situación actual les va a permitir "tener más tiempo para la adaptación de los nuevos (jugadores), aunque matizó que la situación "no es idónea".



"Tendremos que hacer partidos entre nosotros, como supongo al igual que la mayoría de clubes; y a partir de ahí seguir mejorando como equipo en todas las fases del juego. Y cuando empiece la competición, bien sea la liga o bien cuando se abra la veda para jugar partidos amistosos, pues el equipo esté en mejores condiciones de lo que está ahora mismo", indicó.



El entrenador del Palma Futsal explicó, asimismo, que a su equipo le "ayuda tener un alto porcentaje de jugadores que ya estaban el año pasado (en la plantilla), y precisó que solo se han incorporado el cierre brasileño Marlon Oliveira Araújo, el ala argentino Ángel Claudino y el portero español Fabio Alvira.



"Al final esto facilita mucho la adaptación de los jugadores nuevos y la verdad que estamos muy contentos con el estado de los jugadores a esta altura de la temporada", remarcó Antonio Vadillo.