Usuarios de 'Grans Actius' sobre la seguridad digital: "Intentaron estafarme porque no tenía el conocimiento que tengo ahora"

Los usuarios de 'Grans Actius' se han mostrado satisfechos con un programa que califican de necesario en la era digital y explican que el curso les ha servido para adquirir capacidades tecnológicas. Todo ello en un programa especial de 'Más de Uno Mallorca', emitido este martes desde la Universitat de les Illes Balears con Elka Dimitrova.

Un proyecto gracias al que han adquirido herramientas para un uso seguro de los dispositivos móviles, entre otras capacidades. Así lo han defendido en Onda Cero Jorge Sánchez, de 67 años, alumno de 'Grans Actius' desde el año pasado y Mari Carmen Batanás, de 64 años, que se animó a hacer el curso en Lloseta, tras sufrir un intento de estafa por teléfono. "Intentaron estafarme porque no tenía el conocimiento que tengo ahora", ha contado Mari Carmen en esta radio.

Por su parte, la formadora de 'Grans Actius', María Munar, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales que se trasladan a distintos centros de Mallorca. Además, ha insistido en la importancia de detectar los patrones de las estafas telefónicas.

Por el programa especial 'Más de Uno Mallorca' desde la UIB también ha pasado Gori Llabrés, coordinador del Programa Grans Proactius, dirigido a profesionales y centrado en herramientas digitales como IA Generativa, Visualización de Datos y Ciberseguridad.