Unidas Podemos: "El Impuesto de Turismo Sostenible no debe ir a actos con grandes empresas"

El portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, Alejandro López, ha sostenido, este martes, que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) "no debe ir a actos con grandes empresas".

En declaraciones a los medios durante el pleno del Parlament, López ha explicado que en el contexto actual de pandemia "tenía sentido que el ITS se destinara a luchar contra la pandemia y en todo caso a la posibilidad de reactivar la pequeña y mediana empresa".

Sin embargo, ha añadido, "tenemos dudas del beneficio que al final sea para una gran empresa que no tiene problemas económicos y que tiene solvencia".

Por eso, ha defendido que el impuesto turístico se use para lo que es, "para paliar los efectos del turismo en nuestras islas". "No creemos que tenga que ir a actos con grandes empresas cuando hay muchos sectores que lo han pasado y lo están pasando muy mal", ha subrayado, a la vez que ha recalcado que desde Unidas Podemos han comentado "esta discrepancia con los socios para que no vuelva a ocurrir algo así".