TRABAJO

UGT celebra la equiparación del complemento de insularidad con Canarias: "Lo hemos conseguido"

Tras años de reivindicaciones, el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos hará realidad la equiparación del este plus de residencia con Canarias a partir de 2026.

Europa Press

Illes Balears |

Concentración de CCOO, UGT y CSIF frente al Ministerio de Función Pública este 30 de octubre de 2025/ Europa Press
Concentración de CCOO, UGT y CSIF frente al Ministerio de Función Pública este 30 de octubre de 2025 | Europa Press

El secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, ha celebrado el acuerdo alcanzado este miércoles para la subida salarial de los funcionarios y que incluye la equiparación del complemento de insularidad con Canarias.

"Lo hemos conseguido", ha afirmado Romero subrayando que se trata de una respuesta a una reivindicación "histórica, peleada y luchada".

El dirigente de UGT ha hecho hincapié en que el acuerdo redundará en la mejora del empleo, en que se podrán cubrir más plazas y, por lo tanto, atender mejor a la ciudadanía.

También, ha añadido, se garantizará la presencialidad en los centros de trabajo para que los ciudadanos "tengan una cara en frente, se humanicen los servicios, mejore la selección de personal y se acorten los procesos selectivos".

"No podemos más que expresar nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado", ha concluido.

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF --CCOO está aún pendiente de valorarlo-- han cerrado esta noche un acuerdo plurianual para subir los salarios de los más de tres millones de funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028, que se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028, según han informado fuentes sindicales.

El texto del acuerdo incluye además la revisión y elevación, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando las desigualdades entre empleados públicos; el refuerzo de las plantillas de atención al público; la actualizarán de permisos y mejoras en materia de conciliación; el refuerzo de la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones; actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior; mejoras en materia de jubilación, y el refuerzo de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).

