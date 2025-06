UGT y CCOO, unidos en la huelga en la hostelería balear: "No cederemos derechos ante los beneficios millonarios de las empresas"

LEER MÁS La negociación del convenio de hostelería en Baleares termina sin acuerdo y con convocatoria de huelga a partir del 10 de julio

El sector de la hostelería en Baleares se prepara para una huelga de cinco días en julio, que afectará a los aproximadamente 180.000 trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y discotecas del archipiélago. La convocatoria formal por parte de los sindicatos UGT y CCOO se registrará el próximo lunes, tras el fracaso de la última reunión para la negociación del convenio colectivo.

El presidente de la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (ABONE), Miguel Pérez-Marsá, ha expresado en Onda Cero su frustración por el estancamiento de las negociaciones. "Creo que hemos hecho unas propuestas muy razonables y los sindicatos se han encallado en la subida salarial y hasta ayer no entraron a negociar otros puntos que nosotros entendemos que también son importantes". La patronal propuso un incremento salarial del 11% en tres años, mientras que los sindicatos, que inicialmente pedían un 17%, bajaron su demanda al 16%. "Cuando se llega al punto de la subida salarial, estamos muy lejos", añade Pérez-Marsa. El representante de ABONE también ha criticado lo que califica como una "amenaza de movilizaciones" desde el inicio de las conversaciones, y considera "muy irresponsable por parte de los sindicatos plantear una huelga en periodo estival" debido al posible impacto reputacional en los mercados emisores de viajeros.

Por su parte, el presidente de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), Héctor Gómez, ha señalado que la negociación ha quedado encallada en la parte del incremento salarial porque "ayer no hubo ningún tipo de movimiento por la parte empresarial, más allá del 11%". Gómez indica que los sindicatos sí habían realizado bajadas, situándose en un 16% en tres años. Sin embargo, el desacuerdo no se limita solo a lo salarial. Gómez ha lamentado que la patronal insista en medidas de "flexibilidad y modernización" que, a su juicio, "lo que hacen es redundar en el beneficio empresarial y en modo alguno en los trabajadores, sino que conllevan una clara pérdida de derechos". Entre los puntos de conflicto social ha mencionado la jornada, los descansos, la distribución irregular de la jornada y el complemento de la incapacidad temporal.

Mientras, el secretario general de UGT Servicios, José García Relucio, afirma que su sindicato fue el que se levantó de la mesa y no firmó el acta, mostrando su firmeza ante los empresarios. Relucio ha destacado en Onda Cero que "no aceptaremos nunca retroceder en derechos que tantos años y tantos esfuerzos nos han costado conseguir durante más de 30 años, como son los complementos que cobran las personas que están enfermas o el descanso semanal o la jornada". El secretario general de UGT Servicios ha criticado que el sector turístico balear, que "va como un tiro" y registra "millones y millones, yo diría miles de millones de beneficios", no sea capaz de subir los salarios de sus trabajadores, especialmente con el alto coste de vida en Baleares. "Las personas trabajan, como mínimo, para poder vivir, y para poder vivir tienen que tener dinero suficiente para llenar la cesta de la compra y pagar un techo donde cobijarse", enfatiza Relucio, haciendo un llamamiento a los trabajadores a secundar "de una manera mayoritaria y abrumadora" la huelga.

La huelga, convocada de forma conjunta por UGT y CCOO, contempla cinco jornadas no consecutivas: el 10, 18, 19, 25 y 31 de julio. Aunque la patronal no tiene constancia de una nueva reunión, los sindicatos esperan una mediación en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de las Islas Baleares (TAMIB) a finales de la próxima semana o principios de la siguiente. En declaraciones a Onda Cero, Gómez (CCOO) ha destacado la necesidad de un "incremento salarial potente" ante el elevado coste de la vida en Baleares, que considera una de las zonas más caras de España.