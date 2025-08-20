Economía

Turkish Airlines adquiere más del 25% de Air Europa por 300 millones de euros

Air Europa ha aceptado la oferta de adquisición de Turkish Airlines por una participación minoritaria de más del 25% de su capital, valorada en aproximadamente 300 millones de euros. Esta operación permitirá a la aerolínea española saldar una parte de la deuda de 475 millones que mantiene con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Europa Press

Illes Balears |

Un avión de Air Europa despegando
Un avión de Air Europa despegando | Jorge Guardia / Air Europa / Europa Press

De esta forma, tras meses de negociaciones con diferentes grupos --Lufthansa o Air France-KLM-- la aerolínea de Globalia ha conseguido el inversor que le permita deshacerse de la deuda de 475 millones de euros que aún acarrea proveniente del préstamo que obtuvo con cargo al Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI durante la pandemia.

El pasado enero, Air Europa anunció la contratación de PJT Partners como asesor en la búsqueda de nuevos inversores, con la intención de conseguir capital que le permitiera devolver esta deuda.

La aerolínea ya efectuó una ampliación de capital a finales del año pasado para equilibrar su patrimonio, con la aportación de 65 millones por parte de Globalia y de 16 millones por parte de IAG, que se unió para no diluir la participación del 20% que tenía desde que trataron de comprar la compañía, sin éxito por las exigencias de las autoridades de competencia europeas.

