El TSJIB avala el modelo lingüístico balear y desestima la imposición del 25% de clases en castellano en Baleares

La Obra Cultural Balear (OCB) se ha congratulado de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) haya desestimado la demanda interpuesta por Plis Educación para "imponer" el castellano en el 25 por ciento del horario lectivo de los centros educativos.

La OCB se había personado en este procedimiento, junto a la CAIB, por lo que considera este fallo una "victoria" ante los intentos de "erosión" que sufre el modelo lingüístico educativo de Baleares, que han calificado de "consolidado y consensuado" a lo largo de estas últimas décadas, según ha indicado la entidad cultural en un comunicado.

El presidente del OCB, Antoni Llabrés, ha manifestado que se trata de una noticia "excelente", que se añade al "fracaso" del plan de "segregación lingüística" y de la apuesta de las familias por el catalán como lengua de primera enseñanza a la Infantil.

Esto se añade al consenso de la comunidad educativa y las familias sobre del modelo lingüístico educativo, que resultan "fundamentales" para "resistir los ataques que experimenta, vengan de donde vengan.

La sentencia, datada el día 1 de septiembre de 2025, inadmite el recurso de Plis referido a la modificación de los proyectos lingüísticos de los IES Mossèn Alcover, Aurora Picornell y Sant Agustí, por lo que desestima su pretensión de "imponer la lengua castellana en el 25% del horario lectivo de todos los centros públicos de Baleares".

El TSJIB ya se había pronunciado sobre el fondo del asunto, en la sentencia 247/2024 de 15 de mayo, al determinar la constitucionalidad del modelo lingüístico educativo balear, para lo que tuvo en cuenta la Ley de Educación de Baleares de 2022, y desestimando el recurso que había interpuesto un particular pidiendo la aplicación del 25% de castellano en el CEIP donde estaba matriculado su hijo. El TSJIB también condena al recurrente en costas.