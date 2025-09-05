política

El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso del Govern contra el decreto del reparto de menores migrantes

El recurso interpuesto va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria

Europa Press

Palma |

El Vicepresidente del Govern, Antoni Costa, durante una sesión del Pleno del Parlament.
El Vicepresidente del Govern, Antoni Costa, durante una sesión del Pleno del Parlament. | Europa Press

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares contra el real decreto por el que se establece el procedimiento a llevar a cabo para el reparto de menores migrantes desde Canarias.

Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa. El recurso interpuesto va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer