Tres mujeres de Mallorca se embarcan hacia Gaza para entregar ayuda humanitaria: "Estamos preparadas para pasar unos días en una prisión israelí"

Tres mujeres de Mallorca partirán este miércoles hacia Barcelona para formar parte de la iniciativa solidaria 'Global Sumud Flotilla', con la que cientos de activistas de 44 países intentarán quebrar el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria.

El equipo mallorquín se suma así a los barcos que saldrán el domingo desde Barcelona con agua, comida y suministros médicos hacia la Franja de Gaza. Las embarcaciones españolas se encontrarán en el mar con los que salgan de Túnez y otros puertos del Mediterráneo el próximo 4 de septiembre.

Aunque no han revelado los detalles del recorrido, para evitar el sabotaje por parte de Israel, Alejandra Martínez, jurista y politóloga de 31 años, ha asegurado ante los medios de comunicación que "será una travesía de 10 días". Además, Martínez ha insistido en que asumen los riesgos: "Estamos preparadas para pasar unos días en una prisión israelí"

La organización reclama que los gobiernos actúen con urgencia para detener el genocidio de Israel. También exigen que se abran inmediatamente los pasos terrestres y marítimos hacia Gaza. Así lo ha defendido Lucía Muñoz, regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, que también ha cargado contra el "silencio" y la "inacción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta balear, Marga Prohens.

La flota humanitaria cuenta con una gran representación del área mediterránea, liderada por España, Italia, Grecia y Marruecos.