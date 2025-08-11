Sucesos

Tres jóvenes heridos, uno de gravedad, en un accidente en Cala Vallgornera, Llucmajor

Tres jóvenes han resultado heridos este domingo en un accidente de coche en Cala Vallgornera, Llucmajor, uno de ellos de 22 años con pronóstico grave. Los servicios de emergencia han trasladado al herido grave al Hospital Son Espases, mientras que los otros dos ocupantes, de 25 años y con lesiones leves, han sido llevados al Hospital Son Llàtzer.

Europa Press

Illes Balears | (Publicado 11.08.2025 09:12)

Imagen de archivo de una actuación del SAMU061 Illes Balears
Imagen de archivo de una actuación del SAMU061 Illes Balears | SAMU061 Illes Balears

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha ocurrido sobre las 15.12 horas, en Cala Vallgornera, cuando ha un coche, en el que viajaban tres jóvenes, se ha visto implicado en un accidente casual.

Como consecuencia del accidente, un joven, varón de 22 años de edad, ha resultado herido grave. Mientras, los otros dos ocupantes del turismo, de 25 años, han resultado heridos de carácter leve.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), que han atendido a los tres ocupantes del vehículo siniestrado.

El joven de 22 años, herido grave, ha sido trasladado al Hospital Son Espases, y los dos leves al Hospital Son Llàtzer.

