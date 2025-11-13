El transporte público será gratuito en Baleares en 2026

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Movilidad Sostenible, que incluye una enmienda clave: la gratuidad del transporte público en Baleares a partir de 2026. La medida, que también beneficiará a Canarias, fue impulsada por el senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, y ratificada tras su inclusión en el texto remitido por el Senado la semana pasada.

La iniciativa ha contado con el respaldo del PP, PSOE y Sumar-MÉS, entre otros grupos. Tanto los populares como los ecosoberanistas y Esquerra Unida han celebrado la aprobación, destacando su impacto positivo para los ciudadanos del archipiélago.

El diputado Vicenç Vidal (Sumar-MÉS) ha subrayado que la medida responde a una “diplomacia tenaz para desplazar al PSOE hacia los intereses de Baleares” y ha defendido que la gratuidad es “justa y necesaria” en un territorio insular con transporte limitado y costes elevados. “Garantizar la gratuidad significa movilidad para todo el mundo, especialmente para familias y jóvenes, y es estratégica y ecológica”, ha afirmado.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP, José Vicente Marí Bosó, ha reivindicado el papel de su partido en el Senado: “Sin el voto del PP hoy no se podría haber traído la enmienda al Congreso, y gracias al PP se ha ratificado la gratuidad del transporte público en 2026”.

Desde Esquerra Unida, Óscar Rodríguez ha calificado la aprobación como “un triunfo del trabajo del senador de Ibiza y Formentera y de las fuerzas progresistas”, y ha reclamado que el Govern mejore la financiación de la competencia de transporte terrestre para garantizar la sostenibilidad de la medida y la mejora del servicio.

En la misma sesión, el Congreso ha rechazado congelar las tasas aeroportuarias de Aena en 2026, propuesta por el PP, y ha aprobado recuperar por ley las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los trenes de Renfe, eliminadas en julio de 2024. Además, se han incorporado otras enmiendas como la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT y del mapa concesional de autobuses para garantizar frecuencias y rutas actuales.