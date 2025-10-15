Trablisa cumple 50 años y lo celebra con una gala en el Palacio de Congresos de Palma

El próximo lunes 20 de octubre, Trablisa celebrará medio siglo de trayectoria con una gala en el Palacio de Congresos de Palma. La gala reunirá a representantes de instituciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad, medios de comunicación, clientes, colaboradores y empleados, en un acto que rendirá homenaje a la historia y evolución de la compañía.

Fundada en 1975 en Palma por Miguel Bordoy, Trablisa ha recorrido un largo camino desde sus inicios como una empresa local de vigilancia. Hoy, con más de 12.400 profesionales y presencia en España, Portugal y México, se ha consolidado como una de las principales firmas de seguridad privada del país.

Actualmente, la segunda generación de la familia Bordoy, liderada por Alberto Bordoy, dirige la empresa con una visión que combina experiencia e innovación. Bajo su liderazgo, Trablisa ha apostado por el desarrollo de soluciones de seguridad inteligente, adaptadas a un entorno cada vez más digital y conectado.

Durante la gala, se hará un repaso a los hitos más destacados de estos 50 años, con un especial agradecimiento a quienes han acompañado a la empresa en este recorrido. El evento marcará el inicio de una nueva etapa para Trablisa, reafirmando su compromiso con el futuro.