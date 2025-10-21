Trablisa celebra medio siglo de vida con grandes planes para el futuro

Trablisa ha celebrado su 50 aniversario este lunes con una gala multitudinaria en el Palacio de Congresos de Palma. La empresa de seguridad mallorquina, de gran proyección internacional, que recibió el Premio Onda Cero Mallorca de la Empresa en 2019, ha reunido a centenares de invitados en el Palau de Congressos.

El fundador y presidente de Trablisa, Miguel Bordoy, acompañado de la tercera generación de la familia al frente de la empresa, ha sido uno de los protagonistas del evento, acompañado de Alberto Bordoy, consejero delegado, y de Joaquín García, director general, con quien Onda Cero Mallorca ha podido charlar sobre el futuro de la empresa.

La familia Bordoy ha destacado el carácter familiar y humano de una empresa que se ha convertido en un referente en el sector de la seguridad internacional, tal y como ha subrayado su director general, Joaquín García. En presencia de las máximas autoridades de Baleares como la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, García ha analizado en los micrófonos de Onda Cero la actual situación de "incertidumbre que se ha instalado" en prácticamente todo el tejido empresarial.

La gala del 50 aniversario de Trablisa, celebrada en el Palau de Congressos de Palma, ha sido presentada por Victoria Maldi y ha contado con la actuación del humorista y colaborador de esta casa, Agustín ‘el Casta’