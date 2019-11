Trabajadoras de 'escoletas' infantiles se concentran este lunes para pedir "condiciones laborales dignas"

Las trabajadoras de las 'escoletas' de la primera etapa de educación infantil se concentrarán este lunes en la plaza de Santa Payesa de Palma, a las 18.00 horas, para pedir "condiciones laborales dignas".

Según ha informado Comisiones Obreras(CCOO) en una nota de prensa, en febrero del curso pasado este colectivo inició las movilizaciones contra la firma del nuevo convenio colectivo, que concluyó con una gran huelga a nivel nacional, que cerró "muchas 'escoletas' de Mallorca e Ibiza".

El motivo de las movilizaciones, según el sindicato, es que el nuevo convenio colectivo contempla unos salarios "insuficientes", que no cumplen el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. Dicho acuerdo establecía que ningún salario se situaría por debajo de los 1.000 euros en 2020, lo que no se cumple, según Comisiones Obreras.

Además, han recordado desde CCOO, la suma de los 900 euros fijados como Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más el complemento específico de 43,54 euros que cobraban con el convenio anterior es superior a los 930 euros pactados. Una situación que, consideran, es "indignante, vergonzosa y una muestra de la absoluta falta de respeto" a la "encomiable" tarea de este estos colectivos.

También, ha informado el sindicato, el artículo diez del actual convenio sitúa a las educadoras infantiles en el grupo cuatro de cotización, cuando hasta entonces se consideraban del grupo dos. En este sentido, el sindicato considera que el grupo de cotización de las trabajadoras es el dos y han anunciado que, si no se modifica este punto en el convenio, se presentará "conflicto colectivo" delante de la Audiencia Nacional.

Otro de los puntos que denuncia el sindicato es que, debido a que la Lomce no contempla el 0-3 como "una etapa educativa" sino "asistencial", en este sector, "falto de regulación", coexisten centros autorizados por la Consellería y que, por lo tanto, apunta CCOO, "cumplen unos requisitos de espacios, formación de las trabajadoras, ratios, etc." Sin embargo, señalan que hay otras que "a pesar de no estar autorizadas por la Consellería pueden ofrecer servicio de guardería sin tener que cumplir todos estos requisitos".

Finalmente, Comisiones Obreras ha destacado su "preocupación" porque ahora que la primera etapa de educación infantil se ha convertido en "una prioridad política", no se aborde "el problema de la precariedad laboral de las trabajadoras".