Las tormentas dejan 11 incidentes menores y algunas averías eléctricas en Mallorca

Un episodio de tormentas en Mallorca ha provocado 11 incidentes leves durante la noche y la madrugada, concentrados principalmente en la capital, Palma. Las incidencias han incluido pequeñas afectaciones al suministro eléctrico en zonas rurales y han sido resueltas rápidamente, mientras la alerta amarilla por lluvias continúa activa en todo el archipiélago.

Ciudadanos paseando bajo la lluvia en el centro de Palma. | Onda Cero Mallorca

El episodio de tormentas que ha descargado esta noche y madrugada sobre el archipiélago se ha saldado con un total de 11 incidentes, todos leves, en Mallorca.

Según ha informado la Dirección General de Emergencias en redes sociales, Palma ha sido el municipio con mayor número de incidencias, con tres casos registrados. También se han producido dos incidentes en Sencelles y dos más en Llucmajor. Además, se ha notificado un incidente en Sineu, uno en Algaida, uno en Esporles y uno en Felanitx.

También se han registrado algunas incidencias que han afectado al suministro eléctrico, todas ellas también de carácter leve y concentradas en la Part Forana de Mallorca. Según ha informado Endesa, se ha tratado de incidencias puntuales que se han podido solucionar rápidamente.

Emergencias ha recordado que sigue activada la alerta amarilla (IG-0 del Pla Meteobal) por lluvias y tormentas en todas las islas, mientras que sólo para Pitiusas sigue la alerta amarilla (IG-0 del Pla Meteobal) por fenómenos costeros.

