La tormenta provoca 30 incidencias en Baleares y retrasos en el aeropuerto de Palma

El aeropuerto de Palma registra desde primera hora de este jueves algunos retrasos y una cancelación con Barcelona. Además, las tormentas con lluvias intensas y rachas fuertes de viento registradas en la mañana de este miércoles en Baleares han causado una treintena de incidentes, la mayoría caídas de árboles, especialmente en la ciudad de Palma.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, hasta una decena de vuelos con salida y llegadas al aeropuerto de Son Sant Joan sufren demoras, mientras que un vuelo hacia Barcelona ha sido cancelado.

Según el balance del servicio de coordinación de emergencias 112, hasta las 9.30 horas se han producido 16 caídas de árboles y roturas de ramas, 3 desprendimientos de elementos urbanos, 3 intervenciones por acumulación de agua en la calzada y 2 por inundaciones.

La mayoría de los servicios de los cuerpos de emergencias se han llevado a cabo en Palma (16), y también ha habido incidentes en Calvià (12), Llucmajor (1) y Formentera (1).