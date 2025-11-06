TIEMPO

La tormenta provoca 30 incidencias en Baleares y retrasos en el aeropuerto de Palma

Las tormentas con lluvias intensas y rachas fuertes de viento registradas en la mañana de este miércoles en Baleares han causado una treintena de incidentes, la mayoría caídas de árboles, especialmente en la ciudad de Palma

Agencias

Pakna |

Torre de Control del aeropuerto de Palma
Torre de Control del aeropuerto de Palma | Europa Press

El aeropuerto de Palma registra desde primera hora de este jueves algunos retrasos y una cancelación con Barcelona. Además, las tormentas con lluvias intensas y rachas fuertes de viento registradas en la mañana de este miércoles en Baleares han causado una treintena de incidentes, la mayoría caídas de árboles, especialmente en la ciudad de Palma.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, hasta una decena de vuelos con salida y llegadas al aeropuerto de Son Sant Joan sufren demoras, mientras que un vuelo hacia Barcelona ha sido cancelado.

Según el balance del servicio de coordinación de emergencias 112, hasta las 9.30 horas se han producido 16 caídas de árboles y roturas de ramas, 3 desprendimientos de elementos urbanos, 3 intervenciones por acumulación de agua en la calzada y 2 por inundaciones.

La mayoría de los servicios de los cuerpos de emergencias se han llevado a cabo en Palma (16), y también ha habido incidentes en Calvià (12), Llucmajor (1) y Formentera (1).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer