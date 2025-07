Toni Costa: "Hay que rebajar el tono sobre la inmigración y los discursos de odio"

No hay que "banalizar" el fenómeno migratorio ni tampoco "negar la realidad" en un tema que "preocupa" a la sociedad balear. Es la reflexión que ha dejado este martes el portavoz del Govern balear Antoni Costa en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca' a raíz de los disturbios raciales vividos en Torre Pacheco (Murcia). La creciente conflictividad debida al aumento poblacional no hay que achacarla a la inmigración, pero "hay que abordar el problema" a nivel estatal pedir más recursos para gestionar la llegada de migrantes en Baleares, en palabras de Costa.

"Hay que rebajar el tono y los discursos de odio", afirma el portavoz del Govern Toni Costa, aún alertando que la inmigración ilegal puede "llevar a situaciones indeseables". Por ello, Costa cree que con el Partido Popular al frente del Gobierno "se harían más cosas" como "negociar con Argelia", la puerta de salida de la llamada ruta argelina que trae a las costas de Baleares a miles de personas en patera.

En cuanto a las cuentas públicas aprobadas recientemente por el Govern del PP, con los votos a favor de VOX, asegura el conseller balear de Economía, Hacienda e Innovación que le hubiera gustado aprobar los presupuestos "sin depender de nadie" y con una mayoría absoluta, pero "el PP tiene 25 diputados y gobierna en minoría, por lo que hay que negociar". Destaca, además, Costa el incremento de la partido en servicios sociales, sanidad o educación, de lo que se siente "especialmente orgulloso".

Preguntado por la política fiscal del Govern a la baje, Costa sigue defendiendo la eliminación del impuesto de sucesiones y "no descarta" incrementar el Impuesto del Turismo Sostenible ITS, si consigue los apoyos necesarios. "El PP no cambia de opinión y se mantiene en la propuesta", ha dicho Costa en los micrófonos de Onda Cero Mallorca.

En cuanto al conocido como "cupo catalán" que sigue negociando el Gobierno central con Cataluña, especialmente con ERC y Junts, asegura Costa que será "perjudicial" para Baleares porque va en contra de la "igualdad" entre territorios, por lo que confirma que las comunidades del PP se opondrán a cualquier acuerdo que rompa este principio.