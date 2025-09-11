El tiempo en otoño en Baleares en 2025: cálido y precipitaciones normales

El otoño meteorológico empezará el lunes 22 de septiembre, día en el que daremos la bienvenida a una nueva estación que se prevé cálida y con una cantidad de precipitación normal en Baleares, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

La temperatura media podría estar 1 grado por encima de lo normal, superando los 15 grados, y las lluvias podrían dejar 230 litros por metro cuadrado. Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero.

Respecto al verano, ha sido muy cálido, el tercer verano más cálido desde 1961, con dos olas de calor en Mallorca y una en Ibiza. En cuanto a las precipitaciones, ha sido un verano normal en Mallorca y Menorca, pero seco en Ibiza y Formentera. Además, destaca el récord de noches tropicales, con 52 en Palma, y el récord de temperatura media en junio, que alcanzó los 25,3 grados.

Por municipios, en Palma y en Porreres ha sido el verano más cálido desde que hay registros. Además, Sant Joan de Labriitja alcanzó los 41,4 grados, la temperatura más alta de este verano.

Los próximos días seguiremos con un tiempo estable y las temperaturas podrían bajar por la vaguada que llega mañana a Baleares, aunque la temperatura del mar se situará en los 26 grados.

La Aemet ha alertado de la tendencia global del aumento de fenómenos extremos. Además, María José Guerrero no descarta que "el tipo de clima de las islas podría cambiar", aunque se necesitan 30 años de medición.