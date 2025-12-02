Sin techo de gasto y sin presupuestos para 2026

El pleno del Parlament ha rechazado este martes el techo de gasto con 28 votos a favor y 30 en contra, lo que aboca al Govern a prorrogar los presupuestos autonómicos en 2026. La decisión se produce tras semanas de negociaciones fallidas y marca un punto de máxima tensión política en Baleares.

Un techo de gasto de 6.924 millones que no verá la luz

El Consell de Govern aprobó el pasado 17 de octubre un techo de gasto de 6.924,2 millones de euros, lo que suponía un incremento de 361,3 millones respecto al ejercicio anterior. Este límite es clave para elaborar las cuentas autonómicas del próximo año, pero su rechazo implica que las actuales cuentas, aprobadas en verano, se prorrogarán automáticamente el 1 de enero.

Costa culpa a PSOE y Vox de “bloqueo partidista”

El vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, ha cargado contra las direcciones nacionales del PSOE y Vox, a quienes responsabiliza del bloqueo:

"Pedro Sánchez y Santiago Abascal prefieren que Baleares no tenga presupuestos que permitir que este Govern haga su trabajo. Es una decisión estrictamente partidista, injusta para la ciudadanía y profundamente equivocada", ha afirmado en el pleno.

Costa ha lamentado que solo PSIB y Vox se mostraron inicialmente abiertos a negociar, aunque los socialistas plantearon condiciones que el Govern considera inasumibles, como la subida del Impuesto de Turismo Sostenible y un nuevo impuesto para coches de alquiler. Sobre Vox, ha denunciado “silencio sepulcral” al no presentar ninguna propuesta.

Negueruela vaticina elecciones anticipadas

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha asegurado que el Govern ha conseguido su objetivo: “no tener techo de gasto”, y ha advertido que esta parálisis desembocará en elecciones anticipadas.

"Yo no llamé a Ferraz para preguntar antes de ninguna reunión", ha defendido, negando que la negativa del PSIB respondiera a órdenes de Madrid.

Ruptura Vox-PP y tensión en el hemiciclo

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha confirmado la ruptura con el PP:

"No vamos a entrar más en su juego de trampas ni avalar unos futuros presupuestos", ha dicho, acusando al Govern de utilizar a su grupo como “coartada de su mala gestión”. Incluso ha ironizado sobre Costa, felicitándolo por su “nominación a los Goya” por su actuación en el debate.

Desde el PP, Sebastià Sagreras ha restado importancia a la prórroga presupuestaria:

"Podemos transitar fácilmente lo que queda de legislatura", aunque ha admitido que confiaba en una sorpresa de última hora.

Consecuencias políticas y económicas

La prórroga presupuestaria permitirá mantener el gasto actual, pero limita la capacidad del Govern para introducir nuevas medidas fiscales o sociales en 2026. El rechazo del techo de gasto también evidencia la fractura entre PP y Vox, socios clave en la investidura, y abre la puerta a un escenario de inestabilidad que el PSIB ya interpreta como antesala de elecciones.