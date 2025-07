El "Teatro Soho" pierde opciones para revalidar la Copa del Rey de Vela

La embarcación “Teatro del Soho”, de Javier Banderas, hermano del actor Antonio Banderas, era una de las favoritas para revalidar la Copa del Rey MAPFRE de vela, que estos días se disputa en la Bahía de Palma, pero el incidente protagonizado este miércoles en las regatas complica las cosas a la tripulación para que pueda alzarse con el título, por quinta ocasión consecutiva.

Así lo ha reconocido en el programa 'Más de Uno Mallorca' Luis Doreste, Táctico de la embarcación, después de que la embarcación rompiera la vela mayor, por lo que tuvo que sumar un DNF en la clasificación, que les deja prácticamente sin opciones de revalidar el título.

“Fue un fallo estructural de la vela, que no aguantó y explotó. Es una pena porque, esta regata, que era la costera, no es descartable… Ahora es complicado, muy complicado porque vamos a tener que competir con la vela B”.

A pesar de las dificultades, Doreste no se rinde “Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en cada prueba, y esperaremos el resultado final… No vamos a pensar que no tenemos nada que hacer, sino luchar para intentar estar en los puestos de cabeza en cada regata para poder optar al mejor resultado posible”.

La tripulación de Javier ha conseguido ocho o nueve copas del Rey de vela, las últimas cuatro seguidas. "Luchábamos por la quinta consecutiva, e intentaremos conseguir el mejor resultado”, asegura el táctico de “Teatro soho” en Onda Cero.