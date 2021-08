El Teatro Soho Caixabank, vencedor absoluto de la Copa del Rey Mapfre de Vela

Este sábado se ha celebrado en Ses Voltes de Palma la entrega de trofeos de la 39 Copa del Rey Mapfre de Vela. El acto ha estado presidido por el Rey Felipe VI, que ha sido el encargado de entregar los trofeos a los vencedores de las nueve categorías que han participado este año en la gran cita del Mediterráneo.

También han asistido al acto la presidenta del Govern, Francina Armengol; la Delegada del Gobierno central en las islas, Aina Calvo; el alcalde de Palma, José Hila; el Comandante general de Baleares, Fernando García Blázquez; el presidente del Real Club Náutico de Palma, Emerico Fuster; y el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz.

Los campeones de la 39 Copa del Rey Mapfre son el británico Alegre en clase IRC 1, el alemán Earlybird en ClubSwan 50, el rumano Natalia en ClubSwan 42, el italiano G Spot en ClubSwan 36 y los españoles Hydra en BMW ORC 1, Teatro Soho Caixabank en BMW ORC 2, El Carmen Elite Sails en BMW ORC 3, Dorsia Coviran Sailing Team en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Let it Be en Herbalife Nutrition J70.

El Trofeo Especial Mapfre de esta edición al mejor barco en tiempo compensado ha correspondido al Teatro Soho Caixabank, armado por Javier Banderas, mientras que el mejor monotipo ha sido el G-Spot de Giangiacomo Serena. Por su parte, el Trofeo Especial V Centenario de la primera Vuelta al Mundo al vencedor absoluto ha sido también para el Teatro Soho Caixabank.