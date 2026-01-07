El taxi en Baleares alerta: casi 10.000 licencias VTC colapsarían las islas

El sector del taxi en Baleares ha dado la voz de alarma. Casi diez mil solicitudes de licencias VTC amenazan con colapsar el modelo de transporte en las islas. El presidente de Taxis-Pimem, Biel Moragues, se ha reunido este miércoles con la presidenta del Govern, Marga Prohens, para exigir que frene estas autorizaciones.

Moragues ha denunciado en declaraciones a Onda Cero que detrás de estas solicitudes hay "un cáncer de especulación y una auténtica mafia organizada. Licencias que cuestan 40 euros de tasa administrativa se están vendiendo por más de 250.000 euros antes incluso de ser concedidas. No entendemos cómo no ha intervenido la Fiscalía General del Estado", ha lamentado el presidente de Taxis-Pimem. Ha acusado también a algunas empresas de presentar documentación falsa para facilitar la tramitación de estas autorizaciones.

Cifras contundentes

Las solicitudes son contundentes: tres mil quinientas en Mallorca y más de seis mil quinientas en Ibiza. Todas se presentaron en julio de 2023, tras una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares obliga al Govern a tramitar al menos seiscientas de estas licencias, lo que abre la puerta al resto.

El precedente de Madrid

Moragues ha alertado sobre lo que ya ha sucedido en otras comunidades. En Madrid, se autorizaron 8.000 licencias VTC y, apenas un año después, las plataformas han solicitado 25.000 más. "No vienen a convivir, vienen a expropiarlo todo", ha sentenciado el presidente de Pimem-Taxis.

En Baleares, el problema se agrava por las particularidades del modelo insular. Estas licencias VTC, por normativa vigente, no podrían hacer servicio urbano. Sin embargo, Moragues denuncia que las actuales ya incumplen la ley de forma sistemática: "Deambulan, captan clientes, hacen parada en el Paseo Marítimo... Todo eso está prohibido".

Ha puesto como ejemplo Barcelona, donde las VTC acumulan más de dos millones de euros en sanciones por operar de forma ilegal y, pese a ello, siguen funcionando.

Competencia desleal en precios

Uno de los argumentos clave del sector del taxi es la competencia desleal en precios. Mientras los taxistas tienen tarifas fijas, reguladas, las plataformas como Uber pueden cobrar lo que quieran según la demanda.

"En verano cobran cuatro veces más que un taxi. Un trayecto de 70 euros lo venden por 200 o 300 euros. Y en invierno bajan los precios para hundirnos", ha explicado Moragues.

Los taxistas de Palma tienen el 40% de la flota parada 12 días al mes en temporada baja para poder repartirse el trabajo. "Mi mujer, un domingo por la mañana, hizo 10 euros. ¿Cómo sostenemos el servicio todo el año así?", ha planteado el presidente de Taxis-Pimem.

El Govern tiene las competencias

Moragues confía en que el Govern use sus competencias para denegar estas licencias. Su argumento es claro: las autorizaciones VTC son de ámbito estatal, pensadas para trayectos entre comunidades autónomas. Pero en Baleares no existen carreteras nacionales que conecten las islas, por lo que estos servicios serían exclusivamente insulares y, por tanto, competencia autonómica.

"El Govern balear tiene que luchar por sus competencias", ha reivindicado. Y ha añadido: "Si no son capaces de controlar las VTC actuales, ¿cómo van a controlar 1.000, 2.000 o 3.000?".

Por ahora, el Ejecutivo autonómico no ha definido su postura definitiva, pero Moragues confía en que "tengan valentía para hacer lo que se tiene que hacer".