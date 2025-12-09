La tasa de emancipación juvenil se sitúa en 16,2% en Baleares

La tasa de emancipación juvenil -considerándose jóvenes a las personas con edades entre 16 y 29 años- se situó en el 16,2% en Baleares en el segundo semestre de 2024, casi dos puntos porcentuales por debajo de la tasa del mismo periodo del año anterior (18%). Así lo han dado a conocer la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González Henry, y el presidente del Consell de la Joventut de les Illes Balears, Pau Emili Muñoz, este martes, en una rueda de prensa donde han presentado los datos del segundo semestre de 2024 del Observatori d'Emancipació Juvenil de Illes Balears.

Según han explicado, la tasa de emancipación juvenil ha empeorado porque los salarios medios de los jóvenes en Baleares apenas subieron casi cuatro euros en el segundo semestre de 2024, al pasar de cobrar 1.172 euros al mes, en el primer semestre de ese año, a cobrar 1.175,96 euros al mes, en el segundo, por un lado. Y, por otro, han añadido, porque mientras tanto, en el segundo semestre de 2024, los pisos de alquiler se han encarecido un 9,3% respecto al año anterior -el alquiler medio llegó a los 1.408 euros mensuales a finales de 2024 en las Islas- y la vivienda de compra-venta, un 12,1% en Baleares. De este modo, se puede decir que las Baleares cuentan con las viviendas de compraventa y de alquiler más caras de todo el estado español en ese periodo.

En este sentido, han advertido que si, en España, los jóvenes necesitaban cuatro años de salario íntegro para la entrada de un piso en el segundo semestre de 2024, en Baleares, los jóvenes necesitaban un par de años más, en concreto 7,1 años de sueldo íntegro.

Asimismo, han alertado que para aquellos jóvenes de Baleares que lograban acceder a la compra de una vivienda, el pago mensual de la hipoteca representaba en el segundo semestre de 2024 un 111% del salario medio neto de una persona joven en la región. También, que para los jóvenes de Baleares que viven de alquiler, el pago mensual de éste supone el 111,9% del salario neto medio juvenil, cifra que asciende en el caso de las mujeres jóvenes al 122%, porque sus salarios continúan siendo más bajos a día de hoy, han precisado.

Por otro lado, en cuanto al mercado laboral, han destacado que en Baleares en el segundo semestre de 2024 había cerca de un 50% de jóvenes con edades entre 16 y 29 años trabajando, y un 35,9% de ellos estaban sobrecualificadas para el trabajo que realizaban, una cifra que subió respecto a la última encuesta realizada el año anterior.

Además, han subrayado que el porcentaje de jóvenes en Baleares que estudiaban y trabajaban en el segundo semestre de 2024 subió 14,1 puntos porcentuales en relación con el año anterior y afectaba al 37,2% de la población juvenil ocupada en la región. También, han incidido en que uno de cada diez jóvenes ocupados en Baleares estaba contratado menos horas en su puesto de trabajo que otras personas en puestos similares, pese a estar dispuesto a ampliar la jornada laboral de manera inmediata.

Emanciparse incluso trabajando continúa no obstante siendo algo excepcional. De hecho, solo el 10,9% de los jóvenes ocupados en Baleares vivían en el segundo semestre de 2024 fuera del hogar familiar, lo que significa que nueve de cada diez jóvenes con trabajo no se pudieron emancipar, a pesar de tener ingresos. En todo caso, y según han precisado, las personas jóvenes baleares tenían más posibilidades de emanciparse si tenían trabajo.