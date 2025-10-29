Suspendido el juicio de Porto Cristo tras revelarse que un perito podría no tener titulación

El juicio con jurado popular por la muerte de una bebé en Porto Cristo ha sido suspendido temporalmente debido a la posible falta de acreditación profesional de uno de los peritos que intervino en la vista. La magistrada encargada del caso ha decidido aplazar la sesión hasta el próximo miércoles para verificar si el especialista que declaró el martes está realmente habilitado para ejercer como médico.

El perito en cuestión, Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, fue propuesto por la defensa de la madre acusada. Según informaciones publicadas por medios locales, cuenta con antecedentes por estafa en la venta de cursos, lo que ha generado dudas sobre su formación académica. Durante su intervención, afirmó que la recién nacida no respiró al nacer y que no tenía posibilidades de sobrevivir fuera del útero, basándose en datos médicos y la autopsia.

La presidenta del tribunal ha ordenado la suspensión del juicio durante cuatro días, conforme a lo establecido en la Ley del Jurado, para permitir la presentación de nueva documentación que acredite la titulación del perito. El tribunal se reunirá nuevamente el 5 de noviembre para decidir cómo proceder.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su petición de prisión permanente revisable para la madre de la bebé y para su cuñado, acusados de arrojar a la recién nacida a un contenedor tras el parto. También está procesada una tía por omisión del deber de socorro.