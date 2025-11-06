Suspendido el juicio por la muerte del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo

La Audiencia Provincial de Palma ha suspendido de forma definitiva el juicio por la muerte de un bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo, tras disolver el jurado popular que lo enjuiciaba. La decisión se ha tomado debido a las dudas sobre la competencia de un perito propuesto por la defensa, cuya declaración era la única prueba presentada por esta parte.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el informe del perito no puede considerarse válido, ya que la ley exige que quien lo emita tenga título oficial, lo que no se ha podido acreditar. Además, el perito no ha podido ser localizado, lo que ha llevado a la jueza a abrir una investigación judicial contra él, a petición de la Fiscalía y sin oposición de las defensas.

La magistrada ha considerado que continuar con el juicio vulneraría el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas, por lo que ha ordenado repetir el procedimiento desde el inicio. La Audiencia deberá designar un nuevo magistrado y constituir un nuevo jurado popular.

El juicio, iniciado el pasado 27 de octubre, tenía como acusados a la madre y al tío del bebé, enfrentándose ambos a una pena de prisión permanente revisable por asesinato. También estaba imputada la cuñada de la madre, acusada de omisión de socorro, con una petición de multa de 5.400 euros.

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023. Según la Fiscalía, la madre dio a luz en un coche cerca de un hospital y entregó el cuerpo del neonato a su cuñado para que lo arrojara a un contenedor. La bebé fue encontrada y trasladada al Hospital de Llevant, donde los médicos consideraron que había nacido viva.

Durante el juicio, la fiscal sostuvo que “a la bebé la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron”. Por su parte, la defensa de la madre reconoció la gravedad del acto, pero negó que se tratara de un asesinato. El abogado del tío alegó que su cliente desconocía que estaba arrojando a un bebé.