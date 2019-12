Stop Desahucios pide la dimisión de Neus Truyol que no ha recibido a la familia desalojada

La plataforma Stop Desahucios ha pedido este miércoles la dimisión de la concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, que "ni siquiera" ha recibido a la familia de un joven discapacitado desahuciada este martes de una vivienda de la calle Pard de Palma, ha dicho el propio afectado.

Óscar, el joven de 17 años, se ha concentrado este miércoles ante el Ayuntamiento de Palma en protesta por el desahucio y ha denunciado que la única solución que les ha ofrecido el consistorio es separarle de sus padres y ofrecerles acogida por solo una noche.

"Según Neus Truyol, no cumplimos con los requisitos para merecer una vivienda pública. ¿Qué requisitos? ¿Es que nuestra situación no les parece bastante precaria? Que no tenemos donde vivir, que estamos en la calle, ¿por qué no merecemos su ayuda?", ha proclamado el joven.

Según el afectado, no se habría llegado a su situación actual si el consistorio les hubiera ayudado antes: "A pagar o a negociar la deuda desde el principio, sin exigir mi tutela a cambio".

"No se puede quitar la tutela a unos padres que han demostrado hasta la saciedad que son los mejores que un hijo puede tener. Los médicos me dieron una esperanza de vida de 4 meses y si ahora tengo 17 años es porque han luchado a brazo partido para sacarme adelante", ha asegurado.

"Mis padres han hecho lo posible y lo imposible para mantenerme vivo y para inculcarme los mejores valores que puede tener una persona", ha recalcado.

Óscar ha recordado que leyó un manifiesto solicitando ayuda en el transcurso de la última sesión plenaria del Ayuntamiento y se ha dirigido al alcalde: "José Hila, después de mi intervención en el pleno dijiste que nos ayudarías, pero no habéis hecho nada y Neus Truyol ni siquiera ha querido recibirnos".

El joven ha reprochado a los tres partidos que gobiernan en el consistorio y el Govern (PSIB, Podemos y MÉS) que sean de izquierdas y que "en teoría promuevan políticas sociales para ayudar a las personas que lo necesitan". "Es mentira, pura comedia electoral", ha recriminado y ha vuelto a pedirles ayuda.

La coportavoz de Stop Desahucios, Alma Vives, ha explicado que, tras el desahucio, la familia ha pasado la noche en Son Espases "por las lesiones que sufrió en las cargas policiales" el joven, que tiene un hematoma en el brazo izquierdo y tuvo algunos problemas con la sonda. Tras recibir el alta alrededor de las 3.00 horas, han sido alojados en una habitación de una componente de la plataforma.

Vives ha dicho que la familia nunca ha sido informada por parte del patronato municipal de qué requisitos no cumplían para tener acceso a una vivienda, y sobre el hecho de que Cort alegue que no han justificado una insolvencia sostenida, ha replicado que "han justificado perfectamente una insolvencia sobrevenida, y lo han documentado" porque el padre pasó de trabajar a jornada completa a media jornada, época en la que acumuló la deuda que ha dado lugar al desahucio.

"Si su concejalía es de Vivienda Digna, en el caso de la familia de Oscar no lo ha sido y pedimos la dimisión de Neus Truyol ya", ha reiterado y se ha comprometido a "seguir presionando" para que les tramiten una vivienda social.

En cuanto a la detención del portavoz de Stop Desahucios durante el lanzamiento, Vives ha adelantado que la plataforma estudia denunciar la actuación policial porque consideran ilegal el arresto, que fue confirmado por una jueza.

La plataforma niega ningún tipo de agresividad ni resistencia por parte del que fue detenido, considera que hubo cargas policiales contra el joven discapacitado y su madre y ha anticipado que solicitarán las imágenes de las cámaras que llevaban los propios policías.

El portavoz de Cort, Alberto Jarabo, ha asegurado que "ha habido un servicio de acompañamiento a esta familia desde 2015" por parte de la Oficina Antidesahucios.

"El esfuerzo se ha hecho; no siempre se puede llegar a todo", ha incidido Jarabo, para quien "cada desahucio es un drama" que "hace sentir mal" a los responsables municipales y que "perjudica" a la ciudad.