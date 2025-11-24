Son Espases implementa con éxito una nueva técnica para mejorar el diagnóstico del cáncer de pulmón

Una nueva técnica de diagnóstico del cáncer de pulmón ha revolucionado los tratamientos personalizados y adaptados de los enfermos, según hemos conocido de los primeros resultados en los dos primeros años de estudio y aplicación en Son Espases. El Hospital de referencia de las islas implementó esta nueva tecnología para un pronóstico más específico, según ha explicado en los micrófonos de Onda Cero el médico adjunto del servicio de Neumología y colaborador del Instituto Balear de Investigación Sanitaria, el doctor Alberto Alonso.

El resultado es más que "positivo" y riguroso para un pronóstico más preciso, según explica este médico especialista que, además, es investigador del IdISBa, el instituto balear de investigación sanitaria que fue Premio Onda Cero Mallorca de Ciencia e Investigación.

El doctor Alonso insiste en que el tabaquismo sigue siendo la principal causa del cáncer de pulmón, cuya incidencia ya aumenta entre la población femenina, también en Baleares. Especialmente preocupante es el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos entre los jóvenes, por lo que el doctor Alonso recuerda que a los fumadores "hay que acompañarles" y ayudarles a dejar este hábito que puede resultar mortal.

Por cierto, este médico especialista pone en valor la carrera de medicina y asegura que la profesión sigue siendo vocacional, a pesar de los inconvenientes laborales y salariales, que han llevado al colectivo a la huelga. En diciembre el sindicato médico Simebal vuelve a convocar a los médicos a otra jornada de huelga nacional, en contra del llamado estatuto marco.