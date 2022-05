Son Amar y la asociación de ayuda a niños ucranianos organizan una gala solidaria el 30 de junio

La asociación AYUDA A LOS NIÑOS DE UCRANIA DESDE MALLORCA organiza el 30 de junio una cena benéfica en Son Amar. Seis de los mejores chefs de Mallorca prepararán el jueves, 30 de junio, dos menús exclusivos para los clientes de Son Amar que, además, podrán disfrutar del espectáculo Exhibit 2.0. Los beneficios irán íntegros a la Asociación HELP TO UKRAINE CHILDREN FROM MAJORCA, tal y como ha explicado en Onda Cero la artista y presentadora del evento, Rosa de Lima.

Este evento solidario se llevará a cabo con la colaboración de chefs con Estrella Michelín, como Andreu Genestra y Marc Fosh, y otros grandes cocineros de la talla de Koldo Royo, Marta Rosello, Víctor Garcia y Matías Provvidenti.

La cena benéfica en el Gran Teatro de Son Amar tiene como objetivo recaudar fondos en favor de los niños ucranianos damnificados por la guerra. El presidente de la Asociación HELP TO UKRAINE CHILDRENS FROM MAJORCA, Igor Volodko, ha repasado en Onda Cero los propósitos de la organización sin ánimo de lucro.

Además de la gala solidaria de este viernes en Son Amar, la asociación recauda donaciones para la manutención y soporte vital de niños huérfanos o desplazados por la guerra, y también trabaja para organizar su acogida temporal en Mallorca.