Solo el 14% de las empresas baleares ha adoptado la inteligencia artificial

Baleares se sitúa a la cola en la incorporación de inteligencia artificial (IA) en el tejido empresarial. Así lo señaló Marcos Antón Tejón, profesor visitante de Economía de Empresa en la Universitat de les Illes Balears (UIB), durante laa mesa redonda celebrada en la sede de Banca March y emitida en directo por Onda Cero Mallorca dentro del programa Más de uno Mallorca.

“Solo el 14% de las empresas de las Islas ha adoptado tecnologías basadas en IA, según datos de la Fundación Cotec”, explicó Antón, quien advirtió que la falta de formación y capacidad interna son las principales barreras. “La disrupción tecnológica no ocurre de la noche a la mañana; requiere tiempo, inversión y talento”, añadió.

Por su parte, Teresa Capellá, directora de Tecnología e Información de Banca March, destacó que la entidad ya ha integrado herramientas como ChatGPT y Copilot para sus empleados, bajo entornos seguros, y que la IA está transformando áreas como asesoría jurídica, fiscal y programación. “No sustituirá a las personas, pero sí debemos aprender a sacar beneficios de estas tecnologías”, afirmó.

El debate también abordó la importancia de la ciberseguridad, la estrategia de unicanalidad para mantener la atención presencial junto a canales digitales, y la plataforma Avantio, que permitirá a los clientes operar e invertir con soluciones basadas en IA. Además, se puso en valor el hub tecnológico privado más grande de Baleares, con 118 profesionales, y la colaboración con la UIB para captar talento local.