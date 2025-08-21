Sociedad

El SOIB lanza 13 millones en ayudas para la formación de desempleados y colectivos vulnerables

El Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) ha aprobado dos líneas de subvenciones con un presupuesto total de 13 millones de euros para impulsar la formación profesional en grados B y mejorar la empleabilidad en el periodo 2025-2027. Las ayudas se dirigen a centros de formación para impartir cursos a personas desempleadas, ocupadas y colectivos vulnerables.

Oficina del SOIB y del SEPE de la calle Mateu Enric Lladó, en Palma
Oficina del SOIB y del SEPE de la calle Mateu Enric Lladó, en Palma | GOIB

El Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) ha aprobado dos convocatorias de subvenciones para el período 2025-2027 con el objetivo de reforzar la formación profesional en grados B y mejorar la empleabilidad de la ciudadanía.

Las ayudas, con un presupuesto conjunto de 13 millones de euros, se dividen en una línea de carácter general para personas ocupadas y desempleadas y otra dirigida específicamente a colectivos vulnerables con especiales dificultades formativas o de inserción laboral, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

Estas subvenciones se conceden a las entidades de formación que soliciten impartir la oferta establecida en la convocatoria. Los centros beneficiarios deben estar autorizados para impartir grados C de FP, ubicados en el territorio de la comunidad autónoma de las Islas e inscritos en los registros correspondientes. Quedan excluidos los centros propios del SOIB.

Los grados B son una de las nuevas ofertas de la Formación Profesional reguladas por la Ley Orgánica 3/2022. Se trata de formaciones oficiales, de corta duración y carácter modular, que acreditan parcialmente competencias profesionales y que pueden acumularse para completar itinerarios formativos conducentes a la obtención de un certificado profesional (grado C).

Esta modalidad facilita que las personas puedan mejorar de manera rápida su empleabilidad y progresar dentro del sistema de FP.

La primera convocatoria, destinada a personas ocupadas y desempleadas, cuenta con una dotación de 11 millones de euros que se dividen entre 7 millones para personas desempleadas (4,2 millones en 2025 y 2,8 millones en 2027) y 4 millones para personas ocupadas (2,4 millones en 2025 y 1,6 millones en 2027).

A través de esta línea se financiará la impartición de grados B de FP, los módulos profesionales no incluidos en grados B y la formación en empresas u organismos equiparados (FEMPO), siempre en modalidad presencial.

La segunda convocatoria, con un presupuesto de 2 millones de euros (1,2 millones en 2025 y 0,8 millones en 2027), está orientada a la formación de colectivos vulnerables.

Incluye la oferta de grados B de niveles 1 y 2, así como módulos no incluidos en grados B y un período de formación en empresas (FEMPO) de 80 horas.

Las entidades beneficiarias deben ser centros autorizados con al menos dos años de experiencia en la atención a personas con dificultades formativas o de inserción laboral. Las personas destinatarias son mayores de 16 años sin cualificación, con historial escolar insuficiente o que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social.

En ambos casos, la formación deberá iniciarse una vez notificada la concesión y deberá finalizar, incluida la formación en empresa, antes del 31 de marzo de 2027.

Con estas dos líneas de subvenciones, el SOIB reafirma su compromiso con la formación profesional y la inserción laboral, poniendo al alcance de la ciudadanía nuevas oportunidades formativas adaptadas a las necesidades del mercado laboral y con especial atención a los colectivos más vulnerables. Estas convocatorias de Grados B cuentan con la financiación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a través de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para personas trabajadoras.

