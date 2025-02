Sociedad

Los sindicatos SATSE y ANPE cargan contra la decisión del Govern de aplazar la negociación del plus de insularidad

SATSE y ANPE han criticado duramente la decisión del Govern de aplazar la negociación del plus de insularidad. Consideran que no se les ha tenido en cuenta y que la medida perjudica a los empleados públicos. Los sindicatos piden que el plus tenga en cuenta la categoría profesional de los funcionarios y que se llegue a un acuerdo con todas las fuerzas sindicales.