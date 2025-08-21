SUCESOS

Sigue la búsqueda de las tres personas desaparecidas tras el naufragio de una patera al sur de Mallorca

De momento, las labores de búsqueda se concentran en la zona del naufragio de la embarcación con medios aéreos y marítimos

Europa Press

Palma |

La Guardia Civil sigue este jueves la búsqueda de las tres personas desaparecidas tras el naufragio de una patera al sur de Mallorca en el que un migrante perdió la vida y otros 19 resultaron heridos. De momento, las labores de búsqueda se concentran en la zona del naufragio de la embarcación con medios aéreos y marítimos.

Cabe recordar que una persona ha muerto y otras 19 han resultado heridas en el naufragio al sur de Mallorca de una patera que llevaba seis días a la deriva. Sobre las 10.30 horas del miércoles, una embarcación particular rescató a un migrantes de origen subsahariano, que fue trasladado a Porto Petro para recibir atención médica.

Fue él quien alertó que viajaba con otras 23 personas a bordo de una patera que había naufragado tras pasar unos seis días a la deriva. A las 13.55 horas la patera fue localizada a tres millas al sur de Mallorca con 11 personas con vida a bordo y un cadáver. Otras siete personas fueron rescatadas del mar en las inmediaciones del lugar.

Los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento de la víctima mortal y atendieron a 19 personas heridas, según ha informado el SAMU 061. Tres fueron trasladados en estado menos grave al Hospital de Manacor, entre ellas un hombre de 21 años y dos mujeres de 28 y 19 años, respectivamente.

Un hombre de 30 años fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Son Espases, mientras 15 fueron asistidos en el lugar de los hechos. Los supervivientes han sido trasladados a Palma y puestos a disposición de la Policía Nacional.

