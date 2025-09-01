Sociedad

SFM: servicio normalizado en Inca y Sa Pobla y retrasos de hasta 15 minutos en la línea de Manacor tras un fallo en la catenaria

Tras un fallo eléctrico que ha interrumpido el servicio de trenes en Mallorca, la red ferroviaria de SFM está recuperando gradualmente la normalidad. La caída de tensión en la catenaria ha provocado retrasos generalizados, que persisten en la línea de Manacor, mientras que los servicios de Inca y Sa Pobla ya operan con regularidad.

Europa Press

Illes Balears |

Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca en la estación intermodal de Palma (Mallorca)
Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca en la estación intermodal de Palma (Mallorca) | GOIB

Los trenes de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) están ya recuperando la normalidad después de que una caída de energía de la catenaria, ya solucionada, haya provocado este lunes retrasos generalizados.

Según ha informado SFM en su cuenta de X, en estos momentos los servicios de Inca y Sa Pobla circulan en hora y se mantienen los retrasos en la línea de Manacor de entre 10 y 15 minutos.

Cabe recordar que, pese a que la caída de energía se había recuperado, se han producido retrasos que se han ido recuperando progresivamente.

Precisamente este lunes 1 de septiembre SFM había restablecido sus horarios habituales, con un aumento de frecuencias y trenes diarios sobre el servicio que se ha venido ofreciendo durante agosto.

El día 1 de agosto entraron en vigor los horarios de verano de SFM, que implicaron una ligera reducción de frecuencias para adaptar la oferta a la demanda y que, desde el año pasado, se aplican solo en agosto.

Este año, debido a las obras de la remodelación del paso elevado de la vía en la calle Greco, junto a la estación de Verge de Lluc, SFM ha tenido que introducir modificaciones respecto a los horarios de verano del año pasado, ya que esta intervención obliga a establecer limitaciones de velocidad y circular por vía única en un tramo de la red.

Los trabajos de remodelación de este paso elevado de la vía avanzan a buen ritmo y según el calendario previsto. Se trata de una actuación necesaria que supone la sustitución del paso actual por una nueva estructura para dar solución a los problemas de degradación del puente, que permitirá, además, una mejora funcional y estética en el paso de la calle bajo el ferrocarril.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer