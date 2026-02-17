La segunda jornada de la huelga de médicos mantiene un seguimiento cercano al 90%

La segunda jornada de la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco mantiene este martes un seguimiento de entre el 85 y el 90 por ciento, registros similares a los de este lunes. El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha destacado el alto seguimiento en las dos primeras jornadas de huelga señalando que los datos de participación evidencian "el compromiso y el hartazgo" del colectivo.

La organización sindical ha celebrado igualmente el apoyo a los trabajadores en servicios mínimos con las concentraciones a primera hora de la mañana en diferentes centros. Las concentraciones seguirán a lo largo de la semana y este viernes (12.00 horas) hay prevista una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Palma, que contará con el apoyo y la presencia del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib).

El presidente de Simebal y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, ha asegurado que la situación genera entre los profesionales un "sentimiento agridulce". "Es agrio porque está perjudicando a muchos pacientes, con intervenciones quirúrgicas suspendidas y consultas anuladas, que es la consecuencia del seguimiento masivo que ha tenido la huelga en Baleares. Es dulce porque ha habido un seguimiento muy importante de todos los médicos y facultativos, en servicios estratégicos", ha afirmado.

Lázaro ha reclamado al Gobierno central retomar la negociación del Estatuto Marco para incorporar las principales reivindicaciones de la profesión médica. Entre ellas, ha citado el reconocimiento de la responsabilidad clínica y legal de los facultativos, mejoras retributivas acordes a dicha responsabilidad y la revisión de las guardias obligatorias que no computan para la jubilación como tiempo trabajado.