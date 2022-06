El sector turístico prevé superar 2019 en reservas y negocio, aunque ve "difícil" recuperar la rentabilidad

El sector turístico de Baleares prevé superar los niveles de 2019 en reservas y volumen de negocio durante esta próxima temporada, aunque ve "difícil" recuperar la rentabilidad y la competitividad como consecuencia de la inflación.

Así lo han expresado, en rueda de prensa, representantes de empresas tecnológicas de distribución de alojamiento turístico durante la presentación del 'Quinto Informe de Recuperación Turística' realizado por la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem).

"La realidad, y los números así lo avalan, es que estamos yendo hacia un proceso fabuloso para alcanzar los mismos niveles de 2019, no solo en reservas, también en volumen de negocio", ha expresado el CEO de Processing Smart y miembro del Comité Ejecutivo de Pimem, Luis Sánchez.

Sánchez ha presentado el informe junto con el consejero delegado de Dingus, Jaume Montserrat; el jefe de producto de Roiback, Leonardo Llorente; el director general de Fideltour, Javier Pérez, y el director general de Juniper, Juan Mateos.

En líneas generales, el informe pone de relieve la previsión del sector de superar los volúmenes de 2019, año previo a la pandemia de la COVID-19. De hecho, el volumen de reservas y el volumen de negocio directo generado hasta el pasado 31 de mayo supera el de 2019 en todos los canales de distribución en las Islas.

Respecto al año 2021, hay un 35% más de reservas, un 45% más de noches de hotel y la estancia media supera los ocho días. En Baleares, Mallorca lidera el crecimiento con un 38% de las reservas.

"Cuando las cosas van bien, es el momento de trabajar en la modernización de todo el modelo turístico. Cuando las cosas van mal, hay que dedicarse a sobrevivir", ha indicado Luis Pérez, quien se ha referido a la nueva ley turística: ¿Recortar es decrecer? La verdad que no. Tenemos que plantear crecer con planificación y estrategia".

LAS RESERVAS DE FAMILIAS TIENEN MÁS PRESENCIA

De acuerdo con los datos de Dingus, el 82% de las reservas corresponden a estancias de cinco a siete días o más de ocho días, y las familias empiezan a tener más presencia. Algo que, según Jaime Montserrat, "es importante porque hay muchos hoteles con una oferta específica para ello".

A fecha de hoy, hay un 73% de reservas respecto al total de 2019, "lo que hace prever que se superarán porque las reservas seguirán entrando hasta septiembre", ha indicado Montserrat.

En cuanto a la antelación de la reserva, el 29% reserva con un periodo de anticipación de entre tres y seis meses, un 27% reserva con un mes o tres meses de antelación y un 44% compra en el último mes.

NO SE APRECIA UN IMPACTO DIRECTO POR LA GUERRA

Por su parte, los datos de Roiback apuntan que el mercado español (28%) está recuperando con fuerza, y el inglés y el alemán siguen la tendencia histórica. Asimismo, no se aprecia un impacto relevante directo por el conflicto bélico en Ucrania más allá de la desaparición de las reservas del mercado ruso.

Los datos de esta empresa también aseguran que los hoteles de Baleares siguen reforzando las acciones sobre su canal directo en base a la sostenibilidad cada vez más presente en las prioridades del cliente, aunque el precio es el principal factor de decisión. Otros factores son la promoción y ofertas del canal directo y la oferta complementaria.

AUMENTA EL CLIENTE REPETIDOR

De acuerdo con las cifras de Fideltour, el cliente de Baleares busca sol y playa y también la gastronomía. Además, los hoteles de 4 estrellas están buscando la diferenciación trabajando con intensidad los programas de fidelización y generan repeticiones en más del 25% de su base de clientes, mayoritariamente alemanes. "Cuando un cliente repite, ya no mira tanto el precio, mira el valor", ha explicado Javier Pérez.

Como retos para esta próxima temporada, el director general de Fideltour ha señalado mantener la demanda de 2019 e intentar alargar la temporada. "Debemos ser positivos, pero la tendencia de reservas ha cambiado y se juegan en el última hora", ha asegurado.

RENTABILIDAD Y PRECIOS

Sobre la rentabilidad del sector con el aumento de precios actual, Jaime Montserrat ha considerado "muy difícil", también en 2023, recuperar los niveles de competitividad de 2019 con "una inflación desbocada".

Por su parte, el director general de Juniper, Juan Mateos, ha destacado, al igual que el resto de empresas, que esta temporada se está experimentando un aumento generalizado de precios en el sector, de en torno al 10%. No obstante, ha asegurado que esto no se debe a la inflación, sino a la calidad del producto. "Una de las cuestiones que ha dejado clara la pandemia es que no se puede vender con márgenes que hacen que no sea sostenible el crecimiento económico", ha indicado.