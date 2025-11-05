Santanyí suple la bajada de turistas británicos y alemanes con otros mercados

El Ayuntamiento de Santanyí también ha viajado a la World Travel Market de Londres con una delegación del departamento de Turismo que dirige el regidor Rafael Batle. Santanyí pretende seguir difundiendo y ampliando el mercado turístico del municipio con la vista puesta en los mercados emergentes.

En palabras del regidor de Turismo, Rafael Batle, "la bajada del turismo británico se ha visto suplido por otros mercados", según cuenta en esta entrevista ofrecida a Onda Cero Mallorca. Aún así, Batle insiste en la importancia de estar en Londres al considerar que el mercado británico sigue siendo uno de los más importantes de la comunidad.

El objetivo del viaje ha sido consolidar todos los puntos de interés que tiene el municipio durante todo el año, como el turismo cultural, deportivo o gastronómico, en línea con la estrategia promocional de la delegación balear, porque "el municipio es más que sol y playa".