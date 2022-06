Salud insiste en la tercera dosis como la principal recomendación frente al aumento de casos

La consellera de Salud y Consumo del Govern, Patricia Gómez, ha insistido este jueves en que la población mayor de 18 años se ponga la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, para hacer frente al aumento de contagios que se viene registrando desde hace unas semanas.

Preguntada por la posibilidad de recomendar el uso de mascarillas en interiores, Gómez ha reiterado que la principal recomendación en estos momentos es ponerse la tercera dosis, puesto que no se ha alcanzado el 60% de la población con dosis de refuerzo. "La evidencia científica dice que tener la tercera dosis hace que los síntomas sean mucho más leves", ha añadido.

De esta forma, la consellera ha descartado la posibilidad de pedir la vuelta de las mascarillas en interiores al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "De momento no estamos en este escenario", ha señalado.

Con todo, Gómez ha apuntado que Baleares "no ha dejado de plantear" la recomendación de llevar mascarilla en interiores. "La población necesita olvidar la pandemia, pero desde Salud tenemos que recordar que no se ha acabado", ha advertido, recomendando a las personas vulnerables que sigan haciendo uso de la mascarilla en interiores o eventos multitudinarios.

En estos momentos, el Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas analiza el perfil de personas que se están infectando, lo que permitirá ver si es necesario hacer una recomendación del uso de mascarilla en interiores de forma más explícita o simplemente a través de los medios de comunicación y canales habituales de la Conselleria, ha explicado Gómez.

LA HOSPITALIZACIONES AUMENTAN "DE MANERA SIGNIFICATIVA"

A pesar de que las hospitalizaciones han aumentado "de manera significativa" en las últimas semanas, Gómez ha considerado que esta ola no ha afectado de la misma forma que las anteriores. Concretamente, hay 310 personas hospitalizadas en planta y 22 en UCI debido a la COVID-19.

En este punto, el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster, ha asegurado que las plantas COVID "no están colapsadas en absoluto" y ha defendido que "afortunadamente hay capacidad". "No quiero decir que no haya trabajo, ni mucho menos", ha añadido.

A su juicio, un total de 310 pacientes hospitalizados "es una cifra considerable", pero ha destacado que "los refuerzos están puestos" y que "cualquier persona que llega a urgencias es atendida, aunque haya mucho trabajo".