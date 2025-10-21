'Sacar Pecho', el documental mallorquín presentado en el Congreso.

El Congreso de los Diputados de Madrid ha acogido este lunes la presentación de la película documental 'Sacar pecho, de viaje con el miedo' con motivo del día mundial contra el cáncer de mama. Un largometraje protagonizado por ocho mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, que ha sido rodado y producido en la isla Mallorca.

El acto ha arrancado con unas palabras de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha dado paso a Mar Comín, una de las protagonistas y también productora creativa de la cinta. Ha intervenido también el Dr Valerio Corazza, uno de los médicos impulsores del proyecto y la Montserrat Muñoz Mateu, oncóloga médica del hospital Clínic Barcelona Cancer Center y miembro de la Junta Directiva de SOLTI. La protagonista Bel Bordoy ha sido la encargada de concluir las presentaciones antes de iniciar la proyección.

Al acto ha asistido también el Presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo y el Presidente de la Asociación Española contra el cáncer en Baleares, el doctor José Reyes.

La presentación se ha llevado a cabo ante más de 200 personas. El largometraje está producido por vivirdelcuento Comunicació y creado por las periodistas Mar Comín, Mar Puigserver y Virginia Galiano. La dirección de la cinta la han llevado a cabo Rubén Capilla y Álex Rodríguez. Los médicos promotores de proyecto han sido los doctores Antònia Perelló (oncóloga), Valerio Corazza (cirujano) y Mònica Martí (psicooncóloga), responsables de las unidades de mama de hospitales públicos y privados de Baleares.

La película está inscrita en los Premios Goya, en la categoría de mejor película documental y mejor canción original, y en los Premios Forqué.

En 'Sacar Pecho' un grupo de ocho mujeres diagnosticadas de cáncer de mama cruzan la Serra de Tramuntana, en Mallorca. Un viaje viaje físico, psicológico y emocional en el que se diseccionarán sentimientos para convertirlos en medicina colectiva. El objetivo del documental es ayudar, con testimonios de casos reales y médicos, a mujeres que hayan pasado o puedan estar atravesando la enfermedad, y sensibilizar a la población con un mensaje claro: el cáncer de mama es un problema de salud que afecta a 1 de cada 8 mujeres en nuestro país.