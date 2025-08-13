La ruta migratoria de Baleares sigue activa: 542 migrantes han llegado en lo que va de semana

Baleares ha registrado la llegada de 542 personas a bordo de un total de 33 pateras en tan solo tres días, según ha comunicado la Delegación del Gobierno en las islas, La cifra de rescates e interceptaciones que han tenido lugar desde el lunes hasta la madrugada del miércoles evidencia un repunte en el flujo migratorio hacia el archipiélago. La mayoría de las llegadas se han concentrado en las islas de Mallorca, Formentera y las proximidades de Cabrera.

A lo largo del lunes, las autoridades han activado un total de siete operativos que han resultado en el rescate e interceptación de 97 personas. La jornada se ha caracterizado por la diversidad de los puntos de llegada, que abarcan desde las costas de Ibiza, con un rescate a 45 millas mar adentro, hasta la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca. La isla de Formentera también ha sido escenario de varias interceptaciones, con 32 personas localizadas en las inmediaciones del Faro de la Mola. Además, se han llevado a cabo rescates en alta mar, al sureste de Cabrera, donde se ha asistido a 33 personas de origen subsahariano.

El martes, la cifra de llegadas se ha elevado con un total de 305 personas en 16 pateras. La mayoría de los rescates han tenido lugar en las primeras horas del día en las proximidades de Cabrera, donde Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil han asistido a 84 personas en cuatro operaciones distintas. En tierra, se han realizado interceptaciones en Mallorca, Formentera e Ibiza.

La llegada de embarcaciones ha continuado durante la madrugada y las primeras horas del miércoles, con la llegada de 140 personas en 10 pateras. La isla de Formentera ha vuelto a ser un punto clave de llegada, con cuatro interceptaciones en tierra y una en el mar. En las costas de Mallorca, se han producido otras dos interceptaciones en Llucmajor. Además, se han realizado rescates en aguas cercanas a Cabrera, donde se ha asistido a 17, 15 y 15 personas en tres operaciones distintas, lo que subraya la frecuencia de la ruta migratoria por esta zona. La mayoría de las personas rescatadas o interceptadas en la semana son de origen magrebí y subsahariano.