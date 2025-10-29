Rozalén llega este viernes al auditorium de Palma para "abrazar" con su voz el público mallorquín

Rozalén, una de las voces más destacadas del pop y la canción de autor en español, continúa dejando su huella con su último disco y gira “El Abrazo”. Ahora llega con su gira a Palma que, por cierto, cerrará en el auditorium de Palma. Ella misma reconoce que le canta a la vida y cuenta su historia a través de las canciones de este último disco, donde también recuerda a sus difuntos.

"El tema del duelo en la noche de difuntos me viene bien", explica entre risas en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca' a unos días de su llegada a Palma. Su actuación en el auditorium de Palma será este viernes, 31 de octubre, en la misma noche de Halloween.

Tras el éxito de himnos como "La Puerta Violeta" y "Vivir", Rozalén presenta un álbum que, según ella misma explica, está "lleno de abrazos y duelos", reflejando la importancia de lo simple y vital en tiempos de adversidad. En este reciente proyecto la artista nos ofrece una propuesta fresca que fusiona melodías pop con toques de raíz que homenajean tanto a la tradición musical española como a la latinoamericana.

Además, en cada concierto de esta gira, la cantante reafirma su compromiso con la inclusividad, ofreciendo una experiencia accesible para todos, interpretando sus canciones en directo en lengua de signos junto a Beatriz Romero, quien le acompaña en cada actuación.

Con una carrera consolidada y una conexión inquebrantable, Rozalén sigue siendo una de las grandes exponentes de la música en español, emocionando y moviendo corazones en cada escenario que pisa. Ahora vuelve a Palma para terminar su gira en el auditorium de Palma y luego "tomarse un descanso por salud mental", como explica en este entrevista ofrecida en los micrófonos de Onda Cero.