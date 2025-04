El rotundo comunicado de FEHM: "¿Cambiar para empeorar? No, gracias "

La FEHM ha emitido un comunicado este martes bajo el nombre "¿CAMBIAR PARA EMPEORAR? NO, GRACIAS" donde se muestra especialmente crítico con las medidas que pretende tomar el Govern balear del PP en torno al alquiler turístico. "Se va a perder una oportunidad de devolver al mercado la inmensa bolsa de viviendas concebidas para uso residencial de los plurifamiliares dedicadas, con o sin licencia, a una actividad económica," asegura el comunicado de la patronal hotelera de Mallorca.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca publica esta reflexión después de la filtración en algunos medios de las pretensiones del ejecutivo balear que aprobaría su decreto de medidas contra la masificación turística este viernes en consell de Govern. "Rechazamos el modelo del alquiler turístico por el que se está apostando abiertamente. En vez de mejorar el acceso a la vivienda, se contribuye a todo lo contrario. Al no eliminarlas lo que consigue, es perpetuarlas. Esta decisión tiene repercusiones en la ordenación de barrios y la convivencia pacífica," según los hoteleros.

"Urge adoptar medidas que caduquen las autorizaciones temporales y las viviendas vuelvan a su concepción original: uso residencial. Ser valientes, en este caso, no tendría coste para las arcas públicas de Baleares. El modelo turístico de nuestras islas, basado en alojamiento hotelero, genera empleo estable y de calidad. Es un tractor económico, jamás ha quebrado la convivencia con los residentes. Se está tratando de igual manera y con equidistancia, a la plaza hotelera y a la vivienda turística, como si aportasen lo mismo a la sociedad. No afectan por igual y rompen el equilibrio residente-visitante," según el contenido publicado por la FEHM.

Además, la FEHM critica abiertamente la falta de control de la oferta ilegal: "A mayores, existe una oferta no reglada incuantificable, que además no contribuye, sobre la que reclamamos un control real y efectivo. Defendemos mejorar instalaciones y servicios para facilitar la mejora continua y que este mecanismo se extienda a toda la oferta, así como a la renovación de los espacios públicos de las zonas turísticas. Este es el camino para incidir sobre la demanda, desde la oferta, y no aumentando impuestos."

El contenido del comunicado de la FEHM, probablemente el más crítico con un ejecutivo autonómico del PP, exhibe su malestar con las nuevas medidas que pretende adoptar el ejecutivo sin eliminar plazas de alquiler turístico. Allí proponen, además, "actuar con responsabilidad y elegir con acierto el camino sobre el que sustentar la transición en nuestro archipiélago", hay que las "Islas Baleares necesitan instrumentos que permitan continuar en la senda de la triple sostenibilidad, pero no a cualquier precio, ni tampoco a costa de asentar casi 100.000 plazas turísticas de alquiler vacacional."

La FEHM acusa así al Govern de querer perpetuar el alquiler turístico en los edificios plurifamiliares, algo a lo que ya ha reaccionado la patronal del alquiler turístico vacacional Habtur. La patronal Habtur ha criticado la "hipocresía" de FEHM y ha señalado a hoteleros como "responsables" del problema de la vivienda en Baleares. La guerra entre ambos sectores de la oferta del alojamiento está servida, pero es que, además, la patronal hotelera se ha enfrentado abiertamente al ejecutivo de Marga Prohens.