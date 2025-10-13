ACTIVISTAS

Reyes Rigo llega a Palma junto con Lucía Muñoz y Alejandra Martínez: "Estoy bien, el foco está en Palestina"

Las tres activistas mallorquinas han aterrizado a Palma un poco más tarde de las 13.30 horas, después que Rigo haya llegado a Madrid esta mañana junto con últimos cinco integrantes de la Flotilla de la Libertad, la segunda flotilla a Gaza

Europa Press | Onda Cero Mallorca

Palma |

La activista mallorquina Reyes Rigo ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de Palma, junto con las miembros de Podemos Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, tras estar casi 12 días retenida en Israel.

"Yo estoy bien, lo que yo o los compañeros hayamos podido vivir no es nada comparado con lo que miles de palestinos y palestinas sufren y llevan sufriendo hace muchos años. Entonces, el foco tiene que estar en Palestina", ha dicho Reyes Rigo en declaraciones a los medios, tras reencontrarse con familiares y compañeros en el aeropuerto Son Sant Joan.

Asimismo, Rigo ha exigido al Gobierno de España que ponga una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia "por haber secuestrado en aguas internacionales a 49 ciudadanos españoles y llevarlos a una prisión para terroristas".

Las tres activistas mallorquinas han aterrizado a Palma un poco más tarde de las 13.30 horas, después que Rigo haya llegado a Madrid esta mañana junto con últimos cinco integrantes de la Flotilla de la Libertad, la segunda flotilla a Gaza.

