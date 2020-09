La reunión entre la EMT y el Comité de Huelga vuelve a finalizar sin acuerdo y este lunes continuarán los paros

La reunión entre Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Palma y el Comité de Huelga para negociar de nuevo la desconvocatoria de la movilización, la cual se ha celebrado este domingo a las 18.00 horas en Movilidad de la Policía Local, ha vuelto a finalizar sin acuerdo, lo que supone que este lunes se retomarán los paros.

Según ha informado uno de los portavoces del Comité de Huelga, "una vez más no ha habido acuerdo y la situación vivida en la reunión ha sido lamentable porque la Empresa ha venido con la misma propuesta que ya presentara el jueves con una única modificación, relativa al convenio, que no vamos a aceptar".

"Han propuesto una modificación en relación a la aplicación del convenio colectivo, con la que han instado a llevar las reclamaciones a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos. No podemos aceptar esta medida porque no estamos dispuestos a ir ni a reconocer a otro organismo que no sea el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) que es el que fija nuestro convenio colectivo para este tipo de situaciones", ha explicado.

Además, han añadido desde el Comité de Huelga, "creemos que ha sido una reunión de cara a la galería. Tenemos la sensación de que se han reído en nuestra cara". Por esto, ha recordado sus palabras al regidor de Movilidad de Palma, Francesc Dalmau, "si no tienen la intención de negociar y presentar propuestas reales va a haber huelga para rato".

En este sentido, ha adelantado, este lunes continuarán con las movilizaciones, a las cuales han animado a sumarse a todos los conductores porque "después del esfuerzo no se puede volver atrás".

La empresa defiende su propuesta

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Palma han lamentado que los representantes sindicales se hayan "levantado" de la Mesa de Negociación y han defendido la propuesta de acuerdo que se les ha presentado, relativa a que sea la Comisión Consultiva de las Islas de Convenios colectivos quien medie sobre los turnos de taller, el punto "más enquistado".

Al respecto, han asegurado que esta propuesta está prevista en el Estatuto de Trabajadores, puesto que las diferencias se basan en una interpretación del convenio y esta es precisamente la función de esta comisión externa.

Además, según han asegurado en una nota de prensa remitida a los medios, la Empresa había aceptado en su propuesta asumir dos puntos más para el acuerdo, la garantización de las prejubilacions y los listados de horas extras de abril y mayo, que ya se les entregaron el pasado 31 de julio.

Sin embargo, ha apuntado, los sindicatos exigen el resto de puntos en desacuerdo, aquellos que, han insistido desde el Consistorio, la empresa ya ha explicado que son "inasumibles" por su coste de 12 millones de euros.

Ante esta situación, el teniente de alcalde de movilidad del Ayuntamiento, Francesc Dalmau, ha manifestado su pesar por la "falta de voluntad de diálogo" demostrada por los representantes sindicales.

"Es inaudito que en una negociación para desconvocar una huelga que lleva siete días, se levanten de la Mesa porque no los gusta la propuesta de la Empresa y se vayan sin ni siquiera entrar a debatirla. Así no hay manera", ha lamentado.

En este sentido, Dalmau ha considerado que en la situación actual, donde se está dejando sin un servicio esencial a la ciudadanía en medio de los efectos de una grave crisis sanitaria, económica y social, "habrían de mantenerse todos en la Mesa negociadora hasta acabar con la huelga" .

La EMT reclama responsabilidad a los sindicatos

Por este motivo, el teniente de alcalde de Moviliad de Cort, ha reclamado vuelto a pedir "sentido de la responsabilidad" a los representantes sindicales, que, ha afirmado Dalmau, están llevando a los trabajadores de la EMT y al transporte público de la ciudad, "a un callejón sin salida inaceptable".

Finalmente, ha insistido en que la Empresa mantendrá su voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos, "pero dos no hablan si uno no quiere", de forma que ha hecho un llamamiento a que se produzca un cambio de actitud que consiga desbloquear la situación. "Es lo que requiere el momento que vivimos y es lo que nos exigen los ciudadanos", ha concluido.