Las reservas de sangre en Baleares bajo mínimos

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) ha alertado de que las reservas de sangre se encuentran por debajo del 50 por ciento de las necesidades semanales y ha hecho un llamamiento urgente a la población para que done. Las mayores carencias se concentran en los grupos 0+, A+, 0- y A-, que presentan niveles muy inferiores a los óptimos, mientras que grupos como AB- y B- están prácticamente sin existencias disponibles.

Desde el Bstib recuerdan que la sangre es un recurso imprescindible para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, partos complicados, accidentes y numerosas patologías graves, por lo que mantener unas reservas adecuadas es clave para garantizar la actividad asistencial con normalidad. En la situación actual, insisten, cada donación cuenta y es fundamental para poder responder con rapidez y seguridad a cualquier necesidad transfusional.

El Banco de Sangre anima especialmente a las personas sanas de entre 18 y 65 años a acudir a los puntos fijos y a las campañas móviles que se realizan a diario en todas las islas. Donar sangre es un gesto sencillo que puede salvar hasta tres vidas, gracias a las plaquetas, el plasma y los glóbulos rojos que se obtienen de cada donación. La información sobre lugares y horarios, así como la posibilidad de reservar cita previa, está disponible en la página web del Banco de Sangre de Baleares.