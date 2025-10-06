crisis migratoria

Rescatadas 27 personas migrantes en la isla de Cabrera

Este rescate se suma a los tres contabilizados este sábado, de 40 personas en total, en Formentera y Mallorca, con lo que el número de migrantes llegados en patera a Baleares este fin de semana sube a 67

Europa Press

Palma |

Una embarcación tipo patera llegada a la costa de la Colònia de Sant Jordi en Mallorca
Una embarcación tipo patera llegada a la costa de la Colònia de Sant Jordi en Mallorca | Fernando Franc

Un total de 27 personas migrantes han sido rescatadas este domingo después de llegar en una embarcación tipo patera a la isla de Cabrera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, esta embarcación, con un total de 27 personas, de origen subsahariano, a bordo ha sido interceptada a las 13.40 horas, en la isla de Cabrera. En el rescate ha intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.

Este rescate se suma a los tres contabilizados este sábado, de 40 personas en total, en Formentera y Mallorca, con lo que el número de migrantes llegados en patera a Baleares este fin de semana sube a 67.

Hay que recordar asimismo que Baleares, con las 5.936 personas llegadas en patera a sus costas en lo que va de año, ya ha superado los registros de 2024 y ha batido su récord migratorio.

