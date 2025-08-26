Rescatada una motorista tras caer por un barranco en la carretera de sa Calobra

Una motorista de 22 años ha resultado herida después de perder el control de su vehículo, precipitarse por un barranco de unos cinco metros de altura e impactar contra un árbol cuando circulaba por la carretera de sa Calobra.
Los hechos han tenido lugar sobre las 18.40 horas de este lunes, ha informado el SAMU 061.
La joven circulaba por la carretera de sa Calobra, conocida por sus sucesivas curvas, cuando por motivos que se desconocen ha perdido el control de su motocicleta.
Ha sido entonces cuando se ha precipitado por un barranco de unos cinco metros de altura y ha colisionado contra un árbol.
La víctima ha sufrido varios traumatismos, pero se encontraba consciente y hemodinámicamente estable.
Ha sido evacuada en un helicóptero medicalizado de los Bomberos de Mallorca y trasladada al Hospital Universitario de Son Espases, donde ha ingresado en estado menos grave.