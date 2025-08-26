Sucesos

Rescatada una motorista tras caer por un barranco en la carretera de sa Calobra

Una motorista de 22 años resultó herida al salirse de la vía y caer por un barranco de unos cinco metros en la carretera de sa Calobra. La joven fue rescatada por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital Son Espases en estado menos grave.

Europa Press

Illes Balears |

Autobús público a su paso por Sa Calobra, Mallorca
Autobús público a su paso por Sa Calobra, Mallorca | Consorci de Transports de Mallorca

Una motorista de 22 años ha resultado herida después de perder el control de su vehículo, precipitarse por un barranco de unos cinco metros de altura e impactar contra un árbol cuando circulaba por la carretera de sa Calobra.

Los hechos han tenido lugar sobre las 18.40 horas de este lunes, ha informado el SAMU 061.

La joven circulaba por la carretera de sa Calobra, conocida por sus sucesivas curvas, cuando por motivos que se desconocen ha perdido el control de su motocicleta.

Ha sido entonces cuando se ha precipitado por un barranco de unos cinco metros de altura y ha colisionado contra un árbol.

La víctima ha sufrido varios traumatismos, pero se encontraba consciente y hemodinámicamente estable.

Ha sido evacuada en un helicóptero medicalizado de los Bomberos de Mallorca y trasladada al Hospital Universitario de Son Espases, donde ha ingresado en estado menos grave.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer