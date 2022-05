El PP reitera su rechazo a la ley turística porque "va en contra del sector"

El Grupo Parlamentario Popular ha explicado que votarán en contra de la aprobación definitiva de la ley turística, que se debatirá este martes en el Parlament, porque "va en contra de la libre competencia, del sector y de los intereses de Baleares".

Así se ha expresado este lunes en rueda de prensa la portavoz parlamentaria adjunta del PP, Núria Riera, quien ha señalado que pedirán un dictamen del Consell Consultiu ante las "dudas" sobre la "estabilidad jurídica" de la ley.

"Hay posibilidad de crecer de forma sostenible, esta es la apuesta del PP, la del equilibrio entre turismo y sostenibilidad", ha continuado la portavoz, al tiempo que ha criticado el "discurso irreal de la izquierda".

"La ley no va de circularidad, sino de decrecimiento y moratoria, y este no es el modelo de reactivación, tenemos buenas perspectivas turísticas porque no se está aplicando el decrecimiento, si a partir de ahora se aplica este modelo no tendremos buenas temporadas que ayuden al sector, creen trabajo e incentiven la recuperación", ha lamentado.

En cuanto a la solicitud de dictamen, Riera ha señalado que, en caso de aprobarse, se pararía la tramitación de la ley "hasta tener la seguridad de que se están haciendo las cosas bien desde un punto de vista procedimental y jurídico".

Con todo, preguntada por si su formación apoyará alguno de los puntos, la portavoz ha sostenido que el PP "defenderá aquello que pueda beneficiar a Baleares".

"El PP tiene muy claro cual es su modelo, el sostenible y el de incentivar el sector para tener un turismo de calidad; votaremos en coherencia con esto", ha manifestado.

Por último, Riera ha indicado que en la sesión plenaria del martes todas sus preguntas irán enfocadas a la ley turística balear "y a las diferentes dudas que genera".

"Tenemos la seguridad de que podemos ofrecer una alternativa, estamos trabajando en presentar una propuesta para todo el sector turístico y elaborar desde la base una propuesta positiva", ha concluido la portavoz.