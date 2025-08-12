La Regata Illes Balears Clàssics celebra su 30º aniversario con un cartel histórico

Este año, la Regata Illes Balears Clàssics celebra su trigésimo aniversario, reafirmándose como un santuario flotante de historia, tradición y belleza marinera. Organizada por el Club de Mar-Mallorca, la cita reúne joyas con más de un siglo de historia y estrenos que hacen vibrar a cualquier amante del mar.

La competición reunirá a algunos de los veleros más icónicos del panorama mundial, con estrenos tan destacados como el del Cariad, un velero galés de 36 metros de eslora construido en 1896, que competirá junto a leyendas como The Lady Anne, Tuiga o Manitou.

Las embarcaciones se medirán en las categorías de Clásicos, Época (Cangreja y Bermudiana), RI Clásicos, Espíritu de Tradición y Grandes Esloras. Además, la sección especial 'Presencia' permitirá que embarcaciones singulares participen en el ambiente de la regata sin necesidad de competir.

Un evento referente para los amantes de la vela clásica y la preservación del patrimonio marítimo. El director general del Club de Mar-Mallorca, José Luis Arrom, destaca en ONDA CERO que el retorno económico para la comunidad balear alcanzará los 1,7 millones de euros, un 25% más que en la pasada edición y asegura que la regata es un escaparate internacional para Palma y un impulso económico y cultural para Baleares.

La Illes Balears Clàssics forma parte del XV Trofeo Clásicos Mare Nostrum – Copa de España de Vela Clásica, del Circuito CIM 2025 (Campeonato Internacional del Mediterráneo) y de la Mediterranean Champions Cup, reforzando su papel como cita imprescindible del calendario náutico mundial.