Recurso de la náutica balear contra el Govern por el decreto que prohíbe el alquiler de embarcaciones particulares

La Asociación de Pympes de Actividades Náuticas de Baleares (Apanib) ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) un recurso contra el decreto del Govern que prohíbe el alquiler turístico de embarcaciones particulares y que califican de la "mayor amenaza en décadas".

Asimismo, según han informado en una nota de prensa, Apanib también ha presentado una denuncia formal ante la Dirección General de la Marina Mercante solicitando la suspensión inmediata de los preceptos conflictivos y un requerimiento al Govern para su derogación.

A su parecer, la norma provocará cancelaciones masivas, pérdida de empleo, fuga de clientes hacia otros destinos y, "lo más grave, pondrá en riesgo la seguridad en el mar".

Según han argumentado, el decreto "discrimina" a los operadores ya establecidos en las Islas al prohibir el chárter por plaza, en contra de la legislación estatal, y excluye operadores por nacionalidad o pabellón.

Igualmente, han advertido que "pone vidas en riesgo", ya que "altera el significado de las señales marítimas internacionales, generando confusión y posibles accidentes", y "asfixia" a las pymes y las "expulsa de facto" imponiendo requisitos para las licencias "en contra" de la normativa legal de libertad de servicios en las licencias, reinscripciones y tasas que estrangulan la competitividad.

También han considerado que "vulnera" la privacidad al imponer obligaciones de facilitar datos, a su criterio, no necesarios para su control, y luego publicar esos datos empresariales "sin garantías de protección, difundiendo información que es considerada secreto empresarial".

"Este caso no es solo un conflicto sectorial, que lo es, es un pulso jurídico y político de gran calado entre el Govern balear (PP) y el Estado (PSOE), que puede sentar un precedente histórico sobre los límites autonómicos en la gestión del mar", han subrayado en la nota de prensa.