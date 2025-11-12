Récord de llegadas de pateras en Baleares: 239 personas en 48 horas

Baleares ha vivido una de las jornadas más intensas del año en la ruta migratoria argelina. En las últimas 48 horas se han interceptado trece pateras con 239 personas en aguas próximas a Cabrera y Formentera, además de una llegada a Mallorca, en el término municipal de Llucmajor.

Según la Guardia Civil, la mayoría de las embarcaciones fueron localizadas en alta mar y en puntos habituales de desembarco como Es Caló, la playa de los Arenales y el Pilar de la Mola. Las operaciones se desarrollaron de madrugada, con rescates a más de 30 millas al sur de Cabrera, en coordinación con Salvamento Marítimo y la Unidad de Seguridad Ciudadana.

En total, 90 migrantes son de origen subsahariano y 149 magrebí. Todos han sido puestos a disposición de la Policía Nacional en aplicación de la Ley de Extranjería.

Estas cifras se suman a las llegadas del martes, cuando se contabilizaron siete pateras con 112 personas, elevando el balance de las últimas 48 horas a 239 migrantes en trece embarcaciones. Con estas nuevas entradas, Baleares acumula 358 pateras y 6.589 migrantes en lo que va de año, superando ya las cifras de 2024, cuando arribaron 5.882 personas, según datos del Ministerio del Interior.

El buen tiempo y la mar en calma han favorecido este incremento en la ruta argelina hacia el archipiélago, que se consolida como una de las más activas de Europa.